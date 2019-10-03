Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт вкуснейшего сладкого заливного пирога на кефире

237 Читать материал на украинском

Осенне-зимнее время - лучшая пора, чтобы радовать себя и своих близких сытными воздушными пирогами, приготовленными на все лады.

FoodOboz предлагает рецепт заливного пирога на кефире.

Новости
Рецепт очень вкусного печеночного торта

Заметим, что в качестве начинки для этого блюда мы будем использовать ягоды, вследствие чего выпечка получится довольно сладкой, - если вы не любитель сладкого, то можете посмотреть, как приготовить заливной пирог с капустой.

Для приготовления потрясающего воздушного пирога с ягодами необходимо всего около часа времени, при этом, сделать это так просто, что с готовкой справится даже новичок в кулинарии.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления сладкого заливного пирога на кефире смотрите по этой ссылке.

Рецепт вкуснейшего сладкого заливного пирога на кефире

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить нежнейшую шарлотку с яблоками на кефире.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы