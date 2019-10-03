Рецепт вкуснейшего сладкого заливного пирога на кефире

Осенне-зимнее время - лучшая пора, чтобы радовать себя и своих близких сытными воздушными пирогами, приготовленными на все лады.

FoodOboz предлагает рецепт заливного пирога на кефире.

Новости Рецепт очень вкусного печеночного торта

Заметим, что в качестве начинки для этого блюда мы будем использовать ягоды, вследствие чего выпечка получится довольно сладкой, - если вы не любитель сладкого, то можете посмотреть, как приготовить заливной пирог с капустой.

Для приготовления потрясающего воздушного пирога с ягодами необходимо всего около часа времени, при этом, сделать это так просто, что с готовкой справится даже новичок в кулинарии.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления сладкого заливного пирога на кефире смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить нежнейшую шарлотку с яблоками на кефире.

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