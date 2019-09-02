Рецепт вкуснейшего шницеля

Название Шницель первоначально относилось к блюду венской кухни, приготовленному из телятины.
С немецкого Schnitzel переводится как "отрезочек" или "ломтик".
Позже в европейской кухне появились разные вариации приготовления шницелей, но это всегда тонкий кусок мяса, панированный и обжаренный методом глубокого погружения в раскалённое масло.
От отбивной шницель отличается способом жарки и тем, что мясо не нужно отбивать. От эскалопа - панировкой.
Правильно приготовленный шницель имеет золотисто-оранжевый цвет и хрустящую корочку.
О том, как приготовить классический шницель, читайте в нашем детальном рецепте по этой ссылке.
Традиционный шницель
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