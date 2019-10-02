Рецепт вкуснейшего салата

Чтобы удивить близких, приготовьте салат со спаржей. Это полезное и вкусное блюдо украсит любое застолье.
Поскольку в спарже содержится важная для организма аминокислота аспарагин, этот продукт обязательно должен быть в рационе.
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Кроме того, спаржа богата витаминами А, В1, В2, В5, В6, С, Е, Н, РР и целым рядом микроэлементов.
FoodOboz нашел рецепт невероятно вкусного, сытного и диетического салата со спаржей.
О том, как правильно варить спаржу и какие еще ингредиенты нужны, читайте в нашем подробном рецепте по следующей ссылке: Салат со спаржей.
Салат со спаржей
Также предлагаем попробовать жареную курицу со спаржей.
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