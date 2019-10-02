Рецепт вкуснейшего салата

Чтобы удивить близких, приготовьте салат со спаржей. Это полезное и вкусное блюдо украсит любое застолье.

Поскольку в спарже содержится важная для организма аминокислота аспарагин, этот продукт обязательно должен быть в рационе.

Читайте также: Рецепт оригинального салата из зеленых помидоров

Кроме того, спаржа богата витаминами А, В1, В2, В5, В6, С, Е, Н, РР и целым рядом микроэлементов.

FoodOboz нашел рецепт невероятно вкусного, сытного и диетического салата со спаржей.

О том, как правильно варить спаржу и какие еще ингредиенты нужны, читайте в нашем подробном рецепте по следующей ссылке: Салат со спаржей.

Салат со спаржей

Также предлагаем попробовать жареную курицу со спаржей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!