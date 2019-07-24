Рецепт вкуснейшего салата Цезарь

Одним из самых популярных в мире салатов является Цезарь.

Салат получил название не в честь Гая Юлия Цезаря, как считают многие, а по имени человека, наиболее часто называемого автором этого блюда — американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини.

Кроме традиционного способа, это блюдо можно сделать с рыбой, а именно – с лососем.

Цезарь с лососем имеет свой самобытный и яркий вкус, а приготовить его очень просто.

В рецепте есть анчоусы, но в остальном ингредиенты идентичны классическому варианту: понадобится пармезан, салат ромен, чеснок, сухарики из белого хлеба и оливковое масло.

О том, как правильно приготовить этот вкуснейший салат читайте по ссылке: Цезарь с лососем.

Цезарь с лососем

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