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Рецепт вкуснейшего салата со свеклой на праздник

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Трудно придумать более бюджетные, полезные и питательные блюда, чем салаты из свеклы.

FoodOboz предлагает рецепт одной из вариаций салата "Гранатовый браслет".

Отмечается, что это блюдо имеет уникальную форму и состав, выглядит очень привлекательно и достойно занять почетное место даже на праздничном столе.

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Рецепт вкуснейшего мясного блюда с капустой

В целом, есть много способов приготовления "Гранатового браслета", но по традиции он имеет круглую форму и покрыт зернами граната. Мы предлагаем использовать еще мясо, пару молочных продуктов и такие овощи как свекла, лук, морковь.

При этом, для приготовления салата на всю семью надо всего около часа.

Смотрите пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт салата "Гранатовый браслет" со свеклой по этой ссылке.

Рецепт вкуснейшего салата со свеклой на праздник

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусного и полезного салата с пекинской капустой.

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