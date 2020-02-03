Рецепт вкуснейшего салата с печенью трески и горошком

Из самых обычных ингредиентов и рыбной консервы можно приготовить потрясающе вкусную закуску.

FoodOboz предлагает отведать чудесный сытный салат с печенью трески, горошком и яйцом, который станет центральным блюдом любого праздничного меню.

Кроме того, большими преимуществом закуски является то, что на нее не нужно тратить много времени.

О том, как приготовить такое блюдо, читайте в нашем детальном рецепте по ссылке: Салат с печенью трески яйцом и горошком.

Ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающего блюда из свеклы.

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