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Рецепт вкуснейшего салата с печенью трески и горошком

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Из самых обычных ингредиентов и рыбной консервы можно приготовить потрясающе вкусную закуску.

FoodOboz предлагает отведать чудесный сытный салат с печенью трески, горошком и яйцом, который станет центральным блюдом любого праздничного меню.

Кроме того, большими преимуществом закуски является то, что на нее не нужно тратить много времени.

О том, как приготовить такое блюдо, читайте в нашем детальном рецепте по ссылке: Салат с печенью трески яйцом и горошком.

Рецепт вкуснейшего салата с печенью трески и горошком

Ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающего блюда из свеклы.

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