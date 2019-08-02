Рецепт вкуснейшего салата с баклажанами

В разгар летнего сезона как никогда актуальны самые разные овощные блюда, среди которых, естественно, и салаты с баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak подготовил простой рецепт приготовления сытного и питательного салата.

Стоит заметить, что помимо синеньких в салат входят такие овощи как помидоры, лук и болгарский перец, а также несколько "секретных" ингредиентов, которые делают вкус блюда особенным, не похожим на многие другие подобные.

Богатый аромат, свежий аппетитный вид и яркий вкус этого блюда наверняка понравится вашим близким.

Полный список составляющих салата, а также его детальный пошаговый рецепт смотрите по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал интересный рецепт рагу из баклажанов с кабачками.

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