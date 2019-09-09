Рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами

В осенний период можно запросто разнообразить свое меню новыми интересными сытными салатами с баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт очень вкусного салата с баклажанами и грибами.

Новости Рецепт невероятно вкусного блюда с кабачками

Отмечается, что вам понадобится баклажан, немного шампиньонов, лука, чеснока, зелени, а также различных специй, - смешанные в определенных пропорциях, они получаются просто невероятно вкусными.

В конечном итоге, всего за 20 минут времени можно приготовить блюдо, которое легко можно использовать как легкий обед или ужин.

Смотрите полный список необходимых продуктов, а также пошаговый рецепт приготовления салата с фото процесса по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт очень вкусного грузинского блюда с баклажанами и мясом, - оно обязательно придется по вкусу вашим близким.

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