Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт вкуснейшего салата с ананасом и курицей

561 Читать материал на украинском

Вариантов приготовления мясных салатов с ананасами бессчетное множество, но если времени в обрез, то стоит выбирать самый простой.

FoodOboz предлагает приготовить всеми любимый сытный мясной салат с добавлением консервированных ананасов и вареных яиц.

Эта пикантная закуска получается очень вкусной, и подходит как для семейного обеда, так и для украшения богатого праздничного стола.

Читайте также: Как приготовить лучший греческий салат

Достоинством такого салата является то, что его можно готовить в любой сезон.

Советуем выбирать консервированные ананасы в легком сиропе, это говорит о том, что они не перегружены сахаром и станут идеальным ингредиентом для нашего блюда.

О том, как приготовить такую закуску читайте в нашем детальном рецепте по этой ссылке: Салат с ананасом и курицей.

Салат с ананасом и курицей

Салат с ананасом и курицей

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы