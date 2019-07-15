Рецепт вкуснейшего салата из огурцов, который следует заготовить на зиму

Вкусную и витаминную заготовку из огурцов сделать очень легко.

Такой салат не нуждается в термической обработке, прекрасно хранится под капроновой крышкой и в нем только один основной ингредиент – огурцы. Причем любого сорта и размера.

Еще вам понадобится репчатый лук, нехитрый набор специй для маринада и на этом – все!

Подробный пошаговый рецепт простой заготовки с необходимыми ингредиентами читайте по этой ссылке: Салат из огурцов на зиму

Салат из огурцов на зиму

Этот салат не нужно стерилизовать, а после приготовления уже на третий день его можно подавать к столу. Его вкус вас обязательно удивит!

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