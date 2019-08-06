Рецепт вкуснейшего салата из огурцов и помидоров на зиму

Одним из самых популярных вариантов консервации на зиму являются овощные салаты, - в них можно комбинировать практически любые овощи и сохранять витамины на зиму.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам пошаговые инструкции по приготовлению салата из огурцов и помидоров.

Стоит заметить, что это едва ли не лучший рецепт, поскольку в разгар лета на рынке много дешевых огурцов и помидоров, при этом, на приготовление салата из них нужны считанные минуты.

Кроме того, дополнительных ингредиентов нужно совсем немного, и все они почти наверняка есть у вас дома.

Смотрите список продуктов и подробный рецепт приготовления салата из помидоров и огурцов на зиму по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку из пяти рецептов самых разных, но неизменно вкусных блюд с огурцами.

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