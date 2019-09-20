Рецепт вкуснейшего салата из капусты

С началом осени настала пора переходить с помидоров и огурцов на более поздние овощи, в частности, готовить блюда из капусты.

FoodOboz предлагает разнообразить меню интересным салатом из капусты и сухариков.

Отмечается, что такой салат отлично подойдет для осенних перекусов, когда с неизбежным понижением температуры организм расходует все больше калорий.

Кроме сухариков и капусты, добавляется еще сырок и чеснок, можно импровизировать с кукурузой и зеленью, - в конечном итоге, салат подойдет к любому застолью, хотя на его приготовление нужны считанные минуты.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления салата из капусты с сухариками по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изумительно вкусного салата из цветной капусты.

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