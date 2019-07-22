Рецепт вкуснейшего рататуя из кабачков и баклажанов

Первый рецепт рататуя из кабачков и других овощей встречается в кулинарной книге 1778 года.

В средние века его готовили небогатые крестьяне, которые жили в районе современной Ниццы.

Изюминкой и одновременно визитной карточкой рататуя с момента его создания считаются прованские травы, которыми крестьяне Прованса приправляли это блюдо: фенхель, розмарин, мята, тмин, базилик. Именно они придуют блюду традиционный вкус.

Название "Рататуй" происходит от французских слов "rata" — еда в просторечии, и глагола "touiller" — мешать.

SmakОbozrevatel предлагает современный вариант рататуя, приготовленного в мультиварке.

Нам понадобятся кабачки, баклажаны, помидоры, болгарский перец, лук и конечно прованские травы.

Детальный рецепт с фото читайте по этой ссылке: Рататуй из кабачков и баклажанов.

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