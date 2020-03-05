Рецепт вкуснейшего овощного салата с черемшой

В начале весны блюда из черемши являются идеальным источником витаминов и полезных веществ.
FoodOboz нашел рецепт необычного салата из овощей с черемшой и кукурузой, чудесный вкус которого не оставит никого равнодушным.
Как известно, блюда из черемши способны позитивно влиять на иммунитет и нормализуют кровяное давление.
Черемша
Листья и стебли черемши богаты витаминами С, А, РР, витаминами группы В, а также эфирными маслами и такими минералами как йод, марганец, железо, медь, бор, селен и цинк.
Именно поэтому такая закуска является идеальным источником полезных и незаменимых веществ. Ее детальный рецепт с видео доступен по ссылке: Салат из черемши с кукурузой и помидорами.
Салат из черемши с кукурузой и помидорами
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