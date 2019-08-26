Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт вкуснейшего мясного блюда с помидорами

204 Читать материал на украинском

Одним из интереснейших и вкуснейших способов накормить сразу всю семью является приготовление птицы в банке.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить курицу в банке с помидорами.

Отмечается, что по нашему рецепту нужно всего полтора часа, чтобы приготовить блюдо, которое как имеет потрясающие вкусовые качества, но еще и может быть подано и на праздничный стол, и на повседневную трапезу.

Куриное мясо готовится в духовке, из-за чего сохраняет максимум полезных веществ, при этом, с ним вместе подается большое количество овощей и специй, что благотворно влияет на пищеварение.

Смотрите полный список ингредиентов и подробный рецепт с фото по этой ссылке.

Рецепт вкуснейшего мясного блюда с помидорами

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить на удивление вкусный корейский салат из морковки и куриных сердец.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы