Рецепт вкуснейшего мясного блюда с помидорами

Одним из интереснейших и вкуснейших способов накормить сразу всю семью является приготовление птицы в банке.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить курицу в банке с помидорами.

Отмечается, что по нашему рецепту нужно всего полтора часа, чтобы приготовить блюдо, которое как имеет потрясающие вкусовые качества, но еще и может быть подано и на праздничный стол, и на повседневную трапезу.

Куриное мясо готовится в духовке, из-за чего сохраняет максимум полезных веществ, при этом, с ним вместе подается большое количество овощей и специй, что благотворно влияет на пищеварение.

Смотрите полный список ингредиентов и подробный рецепт с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить на удивление вкусный корейский салат из морковки и куриных сердец.

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