Рецепт вкуснейшего мясного блюда с капустой

Никогда не будет лишним разнообразить рацион вкусными блюдами с капустой, которые зимой особенно актуальны в сочетании с белковыми и питательными продуктами.

FoodOboz предлагает рецепт тушеного мяса с капустой.

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Отмечается, что, кроме мяса и капусты, нужна еще морковь, лук, помидоры, чеснок, ряд специй и трав, которые придадут блюду пикантный и пряный вкус.

Всего на готовку нужно около 45 минут времени, при этом, в итоге получается готовая комплексная трапеза на всю семью, - поскольку блюдо отлично насыщает, не нужно заботиться о каких-либо дополнениях к нему.

Смотрите весь список ингредиентов и подробный рецепт приготовления тушеного мяса с капустой по этой ссылке.

Напомним, FoodOboz ранее публиковал рецепт невероятно вкусного и полезного салата с пекинской капустой.

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