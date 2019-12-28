Рецепт вкуснейшего мяса по-французски с картошкой

На любые праздники, включая Новый год, палочкой-выручалочкой при подготовке семейного застолья может стать мясо по-французски.

FoodOboz предлагает рецепт этого блюда с картофелем.

Интересно, что "французские" корни у сего яства находят только на постсоветском пространстве, в то время как во Франции и многих других странах мира блюдо называется "мясо по-Орловски" и готовится из телятины.

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Само по себе блюдо представляет собой мясо, сыр и овощи, запеченные в духовке со специями и соусом - оно популярно, поскольку требует минимальных затрат времени и сил, а на выходе получается довольно большая порция.

Мясо по-французски имеет аппетитную сырную корочку, отличные вкусовые качества и великолепно пахнет.

Смотрите пошаговый рецепт мяса по-французски в духовке с фото и секреты приготовления блюда по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающей закуски с красной рыбой на праздник.

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