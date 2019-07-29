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Рецепт вкуснейшего лечо, которое обязательно надо заготовить на зиму

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Классическое блюдо венгерской кухни – лечо - очень полюбилось жителям всей Европы.

Лечо не имеет точной рецептуры и есть масса вариантов приготовления этой закуски, но обязательной основой такого ароматного зимнего салата являются сладкий перец, помидоры и лук.

Smak Obozrevatel предлагает приготовить лечо на зиму самым распространенным в Венгрии способом.

Основой нашего лечо будет сладкий сочный перец, а остальные овощи и специи станут отличным дополнением.

О том, как приготовить эту заготовку на зиму по венгерскому рецепту читайте по следующей ссылке: Лечо на зиму.

Лечо

Лечо

На право называться родиной лечо претендуют еще несколько стран кроме Венгрии. Это Болгария, Австрия, и даже Германия.

В разных национальных кухнях лечо имеет оригинальный вкус. Например, в Германии лечо всегда остро-пряное.

Часто кроме овощей в лечо добавляют колбаски.

Предлагаем также попробовать оригинальное лечо из баклажан.

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