Рецепт вкуснейшего кекса из тыквы

Очень легкий в приготовлении и оригинальный, при этом полезный кекс получается из тыквы.

Этот сезонный осенний десерт очень популярен в США и теперь его слава добралась и до нас.

Если вы ни разу не готовили такое лакомство, то это непременно нужно исправить.

Рецепт тыквенного кекса очень простой, а после выпечки его можно украсить любой глазурью, кремом или сахарной пудрой на ваш вкус.

О том, как правильно приготовить блюдо, которое обязательно всем понравится, читайте в пошаговом рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Тыквенный кекс.

Также FoodOboz предлагает приготовить необычные, вкусные и очень красивые тыквенные булочки, вкус которых приятно удивит.

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