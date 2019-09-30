Рецепт вкуснейшего кекса из тыквы

Очень легкий в приготовлении и оригинальный, при этом полезный кекс получается из тыквы.
Этот сезонный осенний десерт очень популярен в США и теперь его слава добралась и до нас.
Если вы ни разу не готовили такое лакомство, то это непременно нужно исправить.
Рецепт тыквенного кекса очень простой, а после выпечки его можно украсить любой глазурью, кремом или сахарной пудрой на ваш вкус.
О том, как правильно приготовить блюдо, которое обязательно всем понравится, читайте в пошаговом рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Тыквенный кекс.
Также FoodOboz предлагает приготовить необычные, вкусные и очень красивые тыквенные булочки, вкус которых приятно удивит.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!