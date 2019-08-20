Рецепт вкуснейшего кавказского салата с баклажанами

Если ваши родные и близкие очень любят баклажаны, вам непременно стоит попробовать приготовить вкуснейший салат с баклажанами и фасолью.

Такой салат непременно станет украшением вашего стола. Блюдо является невероятно вкусным, сытным и ароматным.

Помимо фасоли и баклажанов – основных и главных ингредиентов такого салата – в блюдо зачастую добавляют куриные яйца, лук, сливочное масло и специи исходя из вкусовых предпочтений.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления салата с баклажанами и фасолью по следующей ссылке.

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