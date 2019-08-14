Рецепт вкуснейшего кавказского блюда с баклажанами

Предлагаем приготовить очень вкусное кавказское блюдо Хашлама с говядиной и баклажанами.

Родиной этого блюда часто называется Грузия, но в Армении готовы с этим поспорить.

Точно можно утверждать одно – это блюдо никого не оставляет равнодушным, оно очень популярно во всем регионе и также полюбилось туристам.

Чтобы приготовить вкусную Хашламу, нужно набраться терпения и тушить мясо с овощами около двух часов, именно тогда получится традиционное блюдо. Но поверьте, ожидания того стоят!

А сама закладка продуктов в емкость для тушения занимает совсем немного времени.

Как приготовить это сытное и полезное блюдо читайте по ссылке: Хашлама с баклажанами и говядиной.

Хашлама с баклажанами и говядиной

Также предлагаем приготовить самую вкусную и ароматную запеканку из баклажанов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!