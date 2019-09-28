Рецепт вкуснейшего греческого салата по-особому

В осенне-зимнее время трудно придумать более уместное овощное блюдо, нежели греческий салат.

FoodOboz предлагает приготовить его по оригинальному рецепту.

Также смотрите, как готовится классический греческий салат.

Отмечается, что уже многие годы этот салат является одним из классических и самых распространенных в мире, — это стало возможно благодаря довольно доступному составу и удачному сочетанию ингредиентов, при котором блюдо получается как вкусным, так и очень питательным для организма.

Сейчас мы предлагаем вам приготовить блюдо, использовав особый ингредиент в рецепте, благодаря чему оно получится более пикантным.

Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт приготовления греческого салата по-особому по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить вкуснейший салат из капусты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!