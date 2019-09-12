Рецепт вкуснейшего французского салата

С приходом осени можно начинать понемногу исключать из меню легкие овощные салаты, радуя своих родных мясными салатами.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт удивительного французского салата.

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Отметим, что такой салат очень вкусный, легко готовится, имеет привлекательный внешний вид и чудный аромат, но является несколько непривычным.

Помимо обычных для салатов овощей в него входит жареный картофель и куриное филе, а заправляется он не майонезом, а соевым соусом.

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Так, за счет увеличения количества белков и углеводов блюдо получается довольно сытным и может выступать в качестве полноценного приема пищи.

Приготовить его очень просто и, несмотря на необычный состав, оно обязательно придется по вкусу вам и вашим близким.

Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт приготовления французского салата по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами.

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