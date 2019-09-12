Рецепт вкуснейшего французского салата

С приходом осени можно начинать понемногу исключать из меню легкие овощные салаты, радуя своих родных мясными салатами.
OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт удивительного французского салата.
Отметим, что такой салат очень вкусный, легко готовится, имеет привлекательный внешний вид и чудный аромат, но является несколько непривычным.
Помимо обычных для салатов овощей в него входит жареный картофель и куриное филе, а заправляется он не майонезом, а соевым соусом.
Так, за счет увеличения количества белков и углеводов блюдо получается довольно сытным и может выступать в качестве полноценного приема пищи.
Приготовить его очень просто и, несмотря на необычный состав, оно обязательно придется по вкусу вам и вашим близким.
Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт приготовления французского салата по этой ссылке.
Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами.
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