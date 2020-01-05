Рецепт вкуснейшего диетического блюда на завтрак за 15 минут

Для приготовления вкусного, полезного и к тому же диетического завтрака вовсе не обязательно тратить много времени.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительных блинчиков за 15 минут.

Известный факт, что здоровый и питательный завтрак необходим для полноценной работы ЖКТ и полезен для здоровья в целом. Но многие отказываются от него по ряду причин, предпочитая перекусить снеками на ходу.

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Но чтобы приготовить отличные блинчики, которые, к тому же, еще и подходят для диетического рациона, не нужно много времени и сил.

Необходимо всего лишь немного кефира, авокадо, кусочек семги, рисовая мука и еще некоторые специи и овощи, которые есть в холодильнике практически любой семьи.

Полный список продуктов, их пропорции и пошаговый рецепт диетических блинчиков на завтрак смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусной диетической творожной запеканки.

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