Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Рецепт вкуснейшего диетического блюда на завтрак за 15 минут

291
Читать материал на украинском

Для приготовления вкусного, полезного и к тому же диетического завтрака вовсе не обязательно тратить много времени.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительных блинчиков за 15 минут.

Известный факт, что здоровый и питательный завтрак необходим для полноценной работы ЖКТ и полезен для здоровья в целом. Но многие отказываются от него по ряду причин, предпочитая перекусить снеками на ходу.

Новости
Рецепт легкого и полезного зимнего салата с фото

Но чтобы приготовить отличные блинчики, которые, к тому же, еще и подходят для диетического рациона, не нужно много времени и сил.

Необходимо всего лишь немного кефира, авокадо, кусочек семги, рисовая мука и еще некоторые специи и овощи, которые есть в холодильнике практически любой семьи.

Полный список продуктов, их пропорции и пошаговый рецепт диетических блинчиков на завтрак смотрите по этой ссылке.

Рецепт вкуснейшего диетического блюда на завтрак за 15 минут

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусной диетической творожной запеканки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы