Рецепт вкуснейшего блюда со свеклой

Идеальным источником витаминов, полезных микроэлементов и клетчатки в холодное время года могут быть блюда из свеклы.
FoodOboz предлагает рецепт интересного винегрета с селедкой.
Отмечается, что традиционный винегрет готовится без рыбы, сугубо из зеленого горошка и таких овощей как соленые огурцы, свекла, морковь, картошка. Часто добавляют еще лук и различную зелень.
Но можно пойти и дальше, дополнительно обогатив довольно диетическое овощное блюдо белком.
Филе сельди отлично гармонирует по вкусу с блюдом, а на приготовление салата в целом нужно не более полутора часов.
Смотрите пошаговый рецепт винегрета с селедкой с фото процесса приготовления по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт поразительно вкусного блюда с тыквой и свеклой.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!