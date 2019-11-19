Рецепт вкуснейшего блюда со свеклой

Идеальным источником витаминов, полезных микроэлементов и клетчатки в холодное время года могут быть блюда из свеклы.

FoodOboz предлагает рецепт интересного винегрета с селедкой.

Отмечается, что традиционный винегрет готовится без рыбы, сугубо из зеленого горошка и таких овощей как соленые огурцы, свекла, морковь, картошка. Часто добавляют еще лук и различную зелень.

Новости Рецепт вкусного диетического блюда из капусты

Но можно пойти и дальше, дополнительно обогатив довольно диетическое овощное блюдо белком.

Филе сельди отлично гармонирует по вкусу с блюдом, а на приготовление салата в целом нужно не более полутора часов.

Смотрите пошаговый рецепт винегрета с селедкой с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт поразительно вкусного блюда с тыквой и свеклой.

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