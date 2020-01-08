Рецепт вкуснейшего блюда на ужин в праздник и каждый день

Одним из классических и самых популярных способов быстро и вкусно приготовить потрясающий ужин на всю семью является цыпленок табака.
FoodOboz предлагает Вам рецепт этого грузинского блюда.
Отмечается, что цыпленок табака готовится с отбитой курицей путем обваливания мяса в наборе специй и его поджаривания.
На самом деле для приготовления этого блюда вовсе не нужно каких-то особых ингредиентов или выдающихся кулинарных способностей - достаточно всего лишь следовать нашим простым пошаговым инструкциям.
Полный список продуктов и рецепт цыпленка табака с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт французкого фрикасе со свининой.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!