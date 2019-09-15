Рецепт вкуснейшего блюда из тыквы

Из полезной и яркой тыквы получаются не только каша или салаты.
FoodOboz предлагает приготовить необычные и очень красивые тыквенные булочки, вкус которых приятно удивит вас и ваших близких.
Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. И этот каротин в организме превращается в витамин А, который действует как антиоксидант.
Сделать это полезное для здоровья сезонное лакомство очень легко, а тесто для традиционных булочек из тыквы используется дрожжевое.
В нашем подробном и пошаговом рецепте описано, как правильно приготовить аппетитные булочки с хрустящей румяной корочкой. Ищите его по этой ссылке: Тыквенные булочки.
Тыквенные булочки
Кроме того, советуем приготовить очень вкусные тыквенные оладушки.
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