Рецепт вкуснейшего блюда из цветной капусты

Идеальными в осеннюю пору, полезными и полными витаминов являются блюда из цветной капусты.

FoodOboz предлагает вам рецепт, как приготовить полезные и вкусные котлеты из этого овоща.

Отмечается, что традиционно цветная капуста отваривается, печется или зажаривается с яйцом, но можно пойти дальше и попробовать приготовить котлеты из нее.

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Для этого нужно всего полчаса времени и некоторые дополнительные продукты наподобие яиц, муки и ряда специй.

Если четко следовать всем инструкциям и советам по приготовлению, то блюдо получится невероятно вкусным и порадует ваших домочадцев и гостей.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт котлет из цветной капусты с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшей запеканки из цветной капусты.

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