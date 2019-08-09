Рецепт вкуснейшего блюда из кабачков

В самый разгар кабачкового сезона обязательно нужно приготовить котлеты из этого полезного и вкусного овоща.

Кабачковые котлетки получаются очень сытными, вкусными и ароматными.

Кроме того, это блюдо приготовить очень просто, а в рецепте есть одна хитрость.

Также в массу для котлет нужно будет добавить два секретных ингредиента, они придадут кабачковым котлетам неповторимый вкус.

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Овощной фарш нужно будет наформировать в виде котлет, обвалять в панировке и поджарить как обычные котлеты.

Такое блюдо можно подавать на завтрак, обед, ужин или даже угостить и удивить им гостей. Поверьте, никто не останется равнодушным.

Пошаговый рецепт с фото читайте по этой ссылке: Котлеты из кабачков.

Котлеты из кабачков

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