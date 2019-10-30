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Рецепт вкуснейшего баноша на сметане

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История приготовления гуцульского баноша насчитывает не одну сотню лет.

Раньше его готовили исключительно мужчины в котле, и только на открытом огне.

Основой баноша является кукурузная мука, которую варят в сливках или сметане.

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Готовое блюдо подают со шкварками, брынзой, мясом или грибами по вкусу. Также его можно украсить зеленью.

Как приготовить настоящий украинский банош, читайте в нашем пошаговом видеорецепте по этой ссылке: Банош на сметане по-гуцульски.

Банош на сметане по-гуцульски

Банош на сметане по-гуцульски

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