Рецепт вкуснейшего баноша на сметане

История приготовления гуцульского баноша насчитывает не одну сотню лет.
Раньше его готовили исключительно мужчины в котле, и только на открытом огне.
Основой баноша является кукурузная мука, которую варят в сливках или сметане.
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Готовое блюдо подают со шкварками, брынзой, мясом или грибами по вкусу. Также его можно украсить зеленью.
Как приготовить настоящий украинский банош, читайте в нашем пошаговом видеорецепте по этой ссылке: Банош на сметане по-гуцульски.
Банош на сметане по-гуцульски
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