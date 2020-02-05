Рецепт вкуснейшего армянского блюда с капустой

Всегда полезно разнообразить семейный рацион вкусными, питательными и бюджетными блюдами из капусты.

FoodOboz предлагает рецепт армянского супа танапур.

Новости Рецепт питательного турецкого блюда на завтрак

Заметим, что армянская кухня может поразить кого угодно множеством невероятно вкусных блюд, которые можно довольно быстро приготовить из дешевых доступных продуктов.

Танапур традиционно готовится на основе полбы, говядины и капусты, также в него добавляют другие овощи, приправы, соус и специи.

Приготовление не требует особых усилий, но суммарно на него необходимо около полутора часов.

Смотрите правильные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления танапура с фото каждого этапа процесса по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт отличной сборной солянки.

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