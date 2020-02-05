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Рецепт вкуснейшего армянского блюда с капустой

6.6т
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Всегда полезно разнообразить семейный рацион вкусными, питательными и бюджетными блюдами из капусты.

FoodOboz предлагает рецепт армянского супа танапур.

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Заметим, что армянская кухня может поразить кого угодно множеством невероятно вкусных блюд, которые можно довольно быстро приготовить из дешевых доступных продуктов.

Танапур традиционно готовится на основе полбы, говядины и капусты, также в него добавляют другие овощи, приправы, соус и специи.

Приготовление не требует особых усилий, но суммарно на него необходимо около полутора часов.

Смотрите правильные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления танапура с фото каждого этапа процесса по этой ссылке.

Рецепт вкуснейшего армянского блюда с капустой

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт отличной сборной солянки.

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