Рецепт великолепного простого салата французской кухни

Холодное время года - именно та пора, когда стоит баловать себя сытными и питательными блюдами, в частности, салатом "Нисуаз".

FoodOboz предлагает его классический рецепт.

Заметим, что "Нисуаз" - очень известный салат, который, по основной версии, пришел из французской кухни (хотя кто-то считает его родиной Италию).

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Для приготовления этого блюда на всю семью нужно буквально полчаса времени и заранее позаботиться о покупке всех необходимых продуктов.

В частности, нужен свежий тунец, яйца, оливковое масло, мед, помидоры и другие овощи, а также специи. "Нисуаз" можно дополнить и более пикантными ингредиентами, но и в своей классической, более экономной версии он полон белков, полезных жиров, клетчатки и витаминов, которые так нужны организму зимой.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт салата "Нисуаз" по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт фантастически вкусного салата "Шанхай" с ананасами.

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