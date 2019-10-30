Рецепт великолепного грузинского салата

С приходом холодов и завершением сезона овощей как никогда актуальны питательные салаты.

FoodOboz предлагает вам рецепт классического грузинского салата "Тбилиси".

Отмечается, что в это блюдо входит мясо, бобовые, орехи, а также овощи и приправы, ввиду чего он содержит довольно много полезных жиров и белков, которые так необходимы в осенне-зимнее время.

Хотя калорийность "Тбилиси" больше, чем у большинства других салатов, он может сойти за полноценный прием пищи и отлично насытить организм без вреда для фигуры.

На приготовление нескольких порций блюда сразу для всей семьи необходимо всего полчаса, и с нашими простыми инструкциями приготовить его сможет даже кулинар-новичок.

Смотрите полный список продуктов и рецепт салата "Тбилиси" по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить вкусное, питательное и очень нежное куриное рагу с курицей чахохбили.

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