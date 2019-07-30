Рецепт вареников, на который точно стоит обратить внимание

Во многих семьях именно вареники являются одним из самых любимых блюд, их изюминка в том, что начинка может состоять из любых ингредиентов.
Если вам по душе проводить настоящие кулинарные эксперименты, то вы можете попробовать приготовить совершенно необычные вареники с сыром "Тофу". Блюдо очень сытное и необычное, оно идеально подойдет на обед. Также интересные и вкусные вареники можно съесть и на ужин.
OBOZREVATEL. Smak предлагает вашему вниманию подробный пошаговый рецепт приготовления вареников из тофу.
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