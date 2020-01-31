Рецепт уникального салата, который обожают миллионы

Если вы хотите порадовать своих родных и близких изысканным блюдом, непременно обратите внимание на оригинальный салат "Королевский".

Не секрет, что салат "Королевский" с печенью является уникальным и действительно нетривиальным блюдом, которое сочетает в себе несколько компонентов и придется по вкусу даже гурманам.

Для приготовления салата вам нужно заранее подготовить такие ингредиенты, как свиная печень, крабовые палочки, сыр и консервированная кукурузу. В качестве заправки можно использовать майонез.

Вам удастся приготовить вкусный и красивый салат, который непременно станет украшением вашего праздничного стола.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления салата "Королевский" по следующей ссылке.

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