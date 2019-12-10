Рецепт удивительного витаминного салата с редькой

Сложно придумать более простого, доступного и универсального блюда для зимнего времени года нежели салаты с редькой.

FoodOboz предлагает один из лучших рецептов этого блюда.

Новости Рецепт потрясающей закуски с фаршем на праздник

Отмечается, что в данный салат входят довольно дешевые и доступные ингредиенты, ввиду чего он точно не ударит по карману.

В то же время эти овощи очень богаты витаминами, клетчаткой и всеми микроэлементами, которых организму человека так не хватает в холодное время года.

Кроме того, для приготовления такого салатика нужны считанные минуты, и он будет уместен как дополнение к любому столу.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт салата с редькой с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт фантастического салата со свеклой на праздник и каждый день.

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