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Рецепт удивительного витаминного салата с редькой

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Сложно придумать более простого, доступного и универсального блюда для зимнего времени года нежели салаты с редькой.

FoodOboz предлагает один из лучших рецептов этого блюда.

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Отмечается, что в данный салат входят довольно дешевые и доступные ингредиенты, ввиду чего он точно не ударит по карману.

В то же время эти овощи очень богаты витаминами, клетчаткой и всеми микроэлементами, которых организму человека так не хватает в холодное время года.

Кроме того, для приготовления такого салатика нужны считанные минуты, и он будет уместен как дополнение к любому столу.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт салата с редькой с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт удивительного витаминного салата с редькой

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт фантастического салата со свеклой на праздник и каждый день.

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