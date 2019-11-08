Рецепт удивительного блюда из капусты

Невероятно простыми, универсальными, вкусными и разнообразными могут быть блюда из капусты.

FoodOboz предлагает разнообразить меню прекрасными капустными шницелями.

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Отмечается, что это блюдо является действительно одним из самых простых и вкусных, - им можно даже заменить часть мяса в рационе, при этом, для его приготовления нет нужды даже шинковать капусту.

Предлагаем просто поделить ее на части и обжарить в панировке. Это займет буквально полчаса времени.

После жарки капуста становится совсем другой на вкус, так что ваши близкие, несомненно, будут приятно удивлены новым блюдом.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт шницеля из капусты по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейших картофельных зраз с капустой.

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