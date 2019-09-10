Рецепт удивительно вкусной закуски из помидоров

Одной из самых вкусных закусок из помидоров является древний соус Гуакамоле.

Предположительно, это блюдо из спелых томатов, авокадо и лаймового сока изобрели древние ацтеки, и оно почти в первозданном виде дошло до наших дней.

Гуакамоле имеет консистенцию от густого пюре до мелко нарезанного салата.

На данный момент является одним из самых распространенных соусов в мире и неотъемлемой частью мексиканской кухни.

Само слово "гуакамоле" происходит от названия "ahuaca-mulli" что с языка науатль переводится как авокадо-соус.

Для того, чтобы приготовить Гуакамоле не нужно быть первоклассным кулинаром или тратить много времени. Закуска готовится за считанные минуты и является очень полезной для здоровья едой.

О том, как приготовить такую закуску, читайте в нашем подробном рецепте по этой ссылке: Гуакамоле с помидорами.

Гуакамоле с помидорами.

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