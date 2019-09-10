Рецепт удивительно вкусной закуски из помидоров

Одной из самых вкусных закусок из помидоров является древний соус Гуакамоле.
Предположительно, это блюдо из спелых томатов, авокадо и лаймового сока изобрели древние ацтеки, и оно почти в первозданном виде дошло до наших дней.
Гуакамоле имеет консистенцию от густого пюре до мелко нарезанного салата.
На данный момент является одним из самых распространенных соусов в мире и неотъемлемой частью мексиканской кухни.
Само слово "гуакамоле" происходит от названия "ahuaca-mulli" что с языка науатль переводится как авокадо-соус.
Для того, чтобы приготовить Гуакамоле не нужно быть первоклассным кулинаром или тратить много времени. Закуска готовится за считанные минуты и является очень полезной для здоровья едой.
О том, как приготовить такую закуску, читайте в нашем подробном рецепте по этой ссылке: Гуакамоле с помидорами.
Гуакамоле с помидорами.
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