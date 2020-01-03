Рецепт удивительно вкусной фаршированной утки

Идеальным украшением любого праздничного и обычного семейного застолья может стать жареная птица.
FoodOboz предлагает рецепт отличной утки, фаршированной капустой и яблоками.
Отмечается, что для такого блюда понадобится заранее подготовить тушку утки, квашеную капусту, лук, яблоки, хлеб, масло и специи.
Для приготовления нужно всего около часа, при этом, с нашими простыми пошаговыми инструкциями справится даже новичок в кулинарии, а утка в итоге получается такой необычной, с пикантной кислинкой, что обязательно покорит всех с первого же кусочка.
Смотрите полный список и пропорции продуктов, а также подробный рецепт фаршированной утки с яблоками и капустой с фото процесса приготовления по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего мяса по-французски с картошкой.
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