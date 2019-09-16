Рецепт удивительно вкусного супа с помидорами

Очень простой в приготовлении, вкусный и полезный помидорный суп – идеальное первое блюдо для обеда.

Этот суп изобрели в Китае много веков назад, и он до сих пор остается самым популярным горячим блюдом на обед. Например, в Шанхае нет семей, в которых его не готовят.

Рецепт за всю историю существования почти не изменился и дошел до наших дней в первозданном виде.

В последнее время китайская кухня стала завоевывать всё большую популярность в мире, и традиционный яично-томатный суп сыграл в этом свою значимую роль.

Если вы не боитесь новых вкусов и готовы поэкспериментировать, FoodOboz нашел для вас проверенный пошаговый рецепт этого блюда.

О том, как приготовить настоящий яичный суп с помидорами, читайте по этой ссылке.

Выглядит такой суп потрясающе, а его вкус вас приятно удивит.

Яичный суп с помидорами

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