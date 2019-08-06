Рецепт удивительно вкусного салата с жареными баклажанами

В последний месяц лета особенно низки в цене и доступны овощи, ввиду чего чрезвычайно актуальны рецепты салатов с баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить вкусный и полезный салат с жареными баклажанами.

Стоит заметить, что данное блюдо на самом деле содержит в себе массу полезных микроэлементов за счет других составляющих. В частности, речь идет о красном луке, сладком болгарском перце и растительном масле, не подвергнутому температурной обработке.

Салат с жареными баклажанами готовится достаточно просто и менее чем за полчаса, при этом, может разнообразить меню любого семейства.

Посмотреть полный список ингредиентов и подробный рецепт приготовления салата можно по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкусного салата с солеными огурцами.

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