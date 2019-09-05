Рецепт удивительно вкусного салата с баклажанами

Одними из самых полезных по праву считаются салаты с баклажанами, которые придутся по вкусу всем.
Smak Obozrevatel нашел лучший рецепт простого баклажанового салата, особый шарм которому придают грибы.
Такое блюдо получается вкусным, сытным и очень красивым. Его можно подавать как в горячем так и в холодном виде, и использовать вместо гарнира.
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О том, как приготовить самый вкусный салат из баклажанов, читайте в нашем детальном рецепте по этой ссылке.
Салат с баклажанами
При подаче не забудьте украсить блюдо зеленью.
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