Рецепт удивительно вкусного салата с баклажанами

Одними из самых полезных по праву считаются салаты с баклажанами, которые придутся по вкусу всем.

Smak Obozrevatel нашел лучший рецепт простого баклажанового салата, особый шарм которому придают грибы.

Такое блюдо получается вкусным, сытным и очень красивым. Его можно подавать как в горячем так и в холодном виде, и использовать вместо гарнира.

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О том, как приготовить самый вкусный салат из баклажанов, читайте в нашем детальном рецепте по этой ссылке.

Салат с баклажанами

При подаче не забудьте украсить блюдо зеленью.

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