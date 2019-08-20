Рецепт удивительно вкусного мексиканского блюда

Одно из самых известных в мире мексиканских национальных блюд – буррито – снискало славу благодаря простоте приготовления и своему неповторимому вкусу.

Традиционно буррито готовится из лепешки под названием тортилья и особой начинки.

В Мексике самой популярной начинкой буррито считаются тушёные бобы и мясной фарш. В разных вариациях вместо бобов используют овощи, а также часто добавляют зелень и сыр.

Читайте также: Рецепт очень вкусного балканского блюда

Obozrevatel Smak предлагает приготовить буррито на современный лад, используя кукурузную лепешку.

О том, как правильно собрать начинку и что нужно для этого мексиканского блюда, читайте в детальном пошаговом рецепте по ссылке: Буррито с говядиной и сыром.

Буррито с говядиной и сыром

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!