Рецепт удивительно вкусного корейского салата

Корейская кухня - отличный способ разнообразить меню своей семьи интересными бюджетными блюдами, в частности, это касается мясных салатов.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить салат из сердца и корейской моркови.

Это необычное блюдо готовится меньше получаса, при этом, порции готового салата хватит, чтобы накормить всю семью, - он получается невероятно вкусным и дешевым.

А благодаря куриным сердечкам, салат еще и хорошо насыщает тело белком и полезными микроэлементами, из-за чего его можно использовать даже как основное блюдо на столе.

Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления с фото смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт приготовления итальянского салата под названием "Прошутто".

Также смотрите, как готовить популярный праздничный салат "Дамский каприз".

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