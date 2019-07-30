Рецепт удивительно вкусного фаршированного перца с баклажанами

Способов приготовления фаршированного перца большое множество, но есть один особенный, который выделяется среди прочих.

Самый необычный и многогранный вкус - у сладких спелых перчиков с начинкой из баклажанов!

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Это летнее сытное блюдо станет идеальным гарниром на обед или ужин.

Секретом рецепта является особый соус, в котором нужно тушить перцы, а также специи, которыми этот соус заправляется.

О том, как правильно приготовить такое чудесное сезонное блюдо, читайте по следующей ссылке: Перец фаршированый баклажанами.

Перец фаршированый баклажанами

Также предлагаем приготовить очень вкусный сладкий перец, фаршированный капустой и морковью.

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