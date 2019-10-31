Рецепт удивительно вкусного блюда из картошки

Нежные картофельные клецки - традиционное блюдо белорусской кухни.

У него есть различные способы приготовления, но их объединяет одно — картошка трется на мелкой терке, а потом сформированные из нее клецки варятся.

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FoodOboz предлагает приготовить дивно вкусные клецки по проверенному рецепту.

Такие клецки могут выступать гарниром к мясу и рыбе, их можно добавлять в суп или подавать как самостоятельное блюдо, украсив зеленью с чесноком.

О том, как правильно их приготовить, читайте на нашем сайте по этой ссылке: Картофельные клецки .

Картофельные клецки

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