Рецепт удивительно вкусного блюда из кабачков

В разгар летнего сезона овощей одним из актуальных и невероятно полезных блюд можно назвать запеканку из кабачков.

OBOZREVATEL.Smak предлагает рецепт, как быстро и просто приготовить это блюдо.

Кабачки известны как богатые витаминами и клетчаткой, низкокалорийные овощи, которые неприхотливы в выращивании, ввиду чего в разгар сезона их очень много.

Потому их активно используют для приготовления в качестве самостоятельного блюда, в рагу, оладушках, блинчиках, пирогах, консервации на зиму и, конечно же, запеканки, в которой они приобретают очень интересный вкус.

Смотрите полный список ингредиентов и качественный пошаговый рецепт приготовления запеканки из кабачков по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как быстро и вкусно приготовить блинчики из кабачков.

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