Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт сытного венгерского блюда на обед и ужин

800
Читать материал на украинском

Традиционное блюдо венгерской кухни из мяса, копченостей, фасоли и овощей называется "Боб левеш", и представляет собой густой сытный суп.

FoodOboz предлагает отведать это наваристое первое блюдо, которое благодаря своим составляющим станет прекрасным полноценным обедом или ужином.

Традиционно Боб левеш варится на свинине с добавлением пряностей.

Ингредиенты для супа Боб левеш

Ингредиенты для супа Боб левеш

Попробовав однажды этот густой и аппетитный суп, он непременно станет одним из ваших любимых.

Кроме того, преимуществом такого венгерского блюда является то, что готовится оно очень просто и достаточно быстро.

Пошаговый рецепт супа читайте по ссылке: Боб левеш.

Боб левеш

Боб левеш

Смотрите другие материалы от FoodOboz:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы