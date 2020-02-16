Рецепт сытного венгерского блюда на обед и ужин

Традиционное блюдо венгерской кухни из мяса, копченостей, фасоли и овощей называется "Боб левеш", и представляет собой густой сытный суп.
FoodOboz предлагает отведать это наваристое первое блюдо, которое благодаря своим составляющим станет прекрасным полноценным обедом или ужином.
Традиционно Боб левеш варится на свинине с добавлением пряностей.
Ингредиенты для супа Боб левеш
Попробовав однажды этот густой и аппетитный суп, он непременно станет одним из ваших любимых.
Кроме того, преимуществом такого венгерского блюда является то, что готовится оно очень просто и достаточно быстро.
Пошаговый рецепт супа читайте по ссылке: Боб левеш.
Боб левеш
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