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Рецепт сытного и очень вкусного блюда из булгура

1.1т
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Термически обработанная и раздробленная пшеница называется булгур.

Такая крупа пришла к нам из ближневосточной кухни и вполне заслуженно полюбилась многим.

Блюда из булгура получаются не просто очень вкусными, они также полезны для здоровья, ведь по питательной ценности такая крупа сравнима с гречкой. В ней содержится калий, железо, фосфор, магний а также пищевые волокна.

Булгур

Булгур

Кроме того, булгур – прекрасный источник тиамина, ниацина, витамина B6 и фолиевой кислоты.

Многие полезные веществ сохраняются в булгуре благодаря особому способу обработки. Пшеница сначала ошпаривается горячей водой или обдается паром, после чего просушивается и дробится.

Из этой крупы получаются восхитительные гарниры, особенно если сварить ее, придерживаясь точных пропорций, и добавить поджаренные овощи.

Как правильно приготовить булгур, читайте тут. По этой же ссылке доступно и детальное видео про такую кашу.

Булгур с овощами

Булгур с овощами

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Тема
Рецепты
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еда
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