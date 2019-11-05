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Рецепт сказочного десерта: сочный манник на кефире

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Вкусный и нежный манник к чаю приготовить очень просто.

FoodOboz нашел проверенный рецепт быстрого манного пирога на кефире, украсить который можно цукатами, ягодами, джемом или сахарной пудрой.

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Стоит учитывать, что для теста не нужна мука, и малое количество ингредиентов обеспечивает экономию времени.

А вкус такой сладкой выпечки приятно удивит и порадует любого сладкоежку!

О том, как приготовить этот десерт к чаю и кофе, читайте в нашем пошаговом рецепте по следующей ссылке: Манник на кефире.

Манник на кефире

Манник на кефире

Напомним, ранее FoodOboz писал, как приготовить пухлые оладьи на кислом молоке.

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